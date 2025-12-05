Nell’ultima puntata di Run2U è stato ospite Francesco Guerra, mezzofondista azzurro classe 2001, vicecampione europeo U23 sui 10.000 metri e nuovo grande talento del fondo italiano. Diversi i temi toccati: la crescita dagli anni giovanili ai successi internazionali, il lavoro con l’allenatore olimpionico Stefano Baldini, il recente salto di qualità nei 10 km su strada e in pista, gli obiettivi futuri e i sogni azzurri, la passione per l’astronomia e la sua vita fuori dalla pista Sulla prestazione al campionato italiano e all’URBAN Trail di Lille: “ Sì, allora a Lille era una gara di cui diciamo già mi fidavo, l’anno scorso avevo fatto il mio precedente personale che era anche stata la prima volta che sono sceso sotto i 28 minuti di un secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Guerra: “Presto per definirmi l’erede di Crippa. I 10000 su pista si stanno estinguendo”