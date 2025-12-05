Francesco Greco | il comandante della Gdf indagato per i biglietti gratis dei traghetti per la Sardegna

Il generale Francesco Greco, comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza, è indagato nell’ inchiesta sui biglietti gratis del gruppo Onorato. La procura di Genova lo accusa di concorso in corruzione. Fra gli elementi di prova ci sono cinque biglietti per Olbia, di cui l’ufficiale avrebbe beneficiato con la famiglia. Anche l’ex comandante generale delle Fiamme Gialle Giuseppe Zafarana compare tra i beneficiari di un traghetto per Olbia, ma non è indagato. Aveva lasciato la Gdf all’epoca ed era diventato presidente di Eni. Gli omaggi ai vip dei traghetti per la Sardegna. 🔗 Leggi su Open.online