Francesco Durante alla guida di Multiversity come nuovo Amministratore Delegato insieme a Fabio Vaccarono Presidente Esecutivo

Nel nuovo assetto prende avvio la Fondazione Multiversity, mentre Francesco Durante assume il ruolo di Amministratore Delegato e Fabio Vaccarono quello di Presidente Esecutivo Multiversity, gruppo specializzato in Italia e in Europa nel settore dell’Education e controllato da CVC Capital Part. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francesco Durante alla guida di Multiversity come nuovo Amministratore Delegato insieme a Fabio Vaccarono, Presidente Esecutivo

