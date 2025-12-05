Francesca Fagnani su Canale 5 | il colpaccio di Maria De Filippi per la finale di Tu sì que vales

Today.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fagnani torna su Canale 5 dall'amica Maria De Filippi in occasione della finale di Tu sì que vales. Ad annunciarlo è Davide Maggio che parla di "scambio di cortesie o, se preferite, amichevoli visite nei rispettivi programmi" dopo che la conduttrice tra i volti simbolo di Mediaset è. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

francesca fagnani canale 5Francesca Fagnani torna su Canale 5, ecco quando: c’entra Maria De Filippi - Francesca Fagnani torna ospite a Mediaset: nei prossimi giorni la vedremo su Canale 5 con Maria De Filippi. Lo riporta mondotv24.it

francesca fagnani canale 5Francesca Fagnani ospite alla finale di Tú Sí Que Vales - Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, Francesca Fagnani sarà ospite alla finale di Tú Sí Que Vales, in onda su Canale 5 sabato 6 dicembre. novella2000.it scrive

francesca fagnani canale 5Ascolti tv del 2 dicembre, debutta L’altro ispettore. Occhi puntati su Gerry Scotti - Su Rai 1 ha debuttato “L’altro ispettore” con Cesare Bocci, su Rai 2 è tornato “Belve”. Scrive dilei.it

francesca fagnani canale 5Leggi di più - Davide Maggio annuncia che la giornalista romana ospite del talent show di Maria De Filippi per partecipare alla finale del Lipsync ... Scrive davidemaggio.it

Belve, Francesca Fagnani fa il colpaccio: dopo anni di pressioni porta una regina di Canale 5 in Rai - la conduttrice di 'Belve' avrebbe incassato un sì da Maria De Filippi, per la sua ... Da affaritaliani.it

Com’è finita Buongiorno Mamma 2: finale della fiction Canale 5/ Anna rischia la vita, Francesca sposa Karim - Com'è finita Buongiorno Mamma 2: finale della fiction Canale 5: Anna rischia la vita minacciata da Carmine, Francesca sposa Karim Com’è finita Buongiorno Mamma 2, la fiction di Canale 5: Anna ricorda ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Francesca Fagnani Canale 5