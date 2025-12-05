Francesca Fagnani su Canale 5 | il colpaccio di Maria De Filippi per la finale di Tu sì que vales
Francesca Fagnani torna su Canale 5 dall'amica Maria De Filippi in occasione della finale di Tu sì que vales. Ad annunciarlo è Davide Maggio che parla di "scambio di cortesie o, se preferite, amichevoli visite nei rispettivi programmi" dopo che la conduttrice tra i volti simbolo di Mediaset è. 🔗 Leggi su Today.it
La conduttrice è stata ospite dell'ultima puntata di "Belve" con Francesca Fagnani dove ha parlato della sua gioventù e ricordato -visibilmente commossa - il marito, Maurizio Costanzo, scomparso nel 2023. Vai su X
Francesca Fagnani torna su Canale 5, ecco quando: c’entra Maria De Filippi - Francesca Fagnani torna ospite a Mediaset: nei prossimi giorni la vedremo su Canale 5 con Maria De Filippi. Lo riporta mondotv24.it
Francesca Fagnani ospite alla finale di Tú Sí Que Vales - Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, Francesca Fagnani sarà ospite alla finale di Tú Sí Que Vales, in onda su Canale 5 sabato 6 dicembre. novella2000.it scrive
Leggi di più - Davide Maggio annuncia che la giornalista romana ospite del talent show di Maria De Filippi per partecipare alla finale del Lipsync ... Scrive davidemaggio.it
Belve, Francesca Fagnani fa il colpaccio: dopo anni di pressioni porta una regina di Canale 5 in Rai - la conduttrice di 'Belve' avrebbe incassato un sì da Maria De Filippi, per la sua ... Da affaritaliani.it
