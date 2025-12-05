Francavilla al via le domande per i buoni spesa natalizi | 12mila euro da distribuire
Sono aperte le domande per ottenere i buoni spesa alimentari messi a disposizione dal Comune di Francavilla al Mare in occasione delle festività natalizie. Le richieste vanno presentate entro martedì 9 dicembre, all’ufficio protocollo oppure via pec.L’iniziativa, annunciata la scorsa settimana e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altre letture consigliate
#Francavilla - Consigliera Passaro (La Città di tutti - Libera Francavilla): «Queste le condizioni di un parchetto costato soldi pubblici...», pronta interrogazione Così la consigliera comunale, ex vice sindaca e candidata sindaca Maria Passaro: "Parchetto tra via - facebook.com Vai su Facebook
Buoni scuola comunali per l'infanzia paritaria privata, via alle domande - line, attraverso la rete civica del Comune, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) oppure ... Segnala lanazione.it