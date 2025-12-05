Francavilla al via le domande per i buoni spesa natalizi | 12mila euro da distribuire

Chietitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le domande per ottenere i buoni spesa alimentari messi a disposizione dal Comune di Francavilla al Mare in occasione delle festività natalizie. Le richieste vanno presentate entro martedì 9 dicembre, all’ufficio protocollo oppure via pec.L’iniziativa, annunciata la scorsa settimana e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Buoni scuola comunali per l'infanzia paritaria privata, via alle domande - line, attraverso la rete civica del Comune, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) oppure ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Francavilla Via Domande Buoni