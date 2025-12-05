Frana Arpaise Errico | Subito la messa in sicurezza della SP1 Ciardelli Situazione non più tollerabile
Tempo di lettura: 2 minuti Su sollecitazione del sindaco di Arpaise, Vincenzo Forni Rossi, e a seguito dell’invio ai consiglieri regionali sanniti di una lettera aperta, il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico ha effettuato questa mattina un sopralluogo lungo la Strada Provinciale 1 Benevento–Ciardelli, nel tratto di località Covini di Arpaise, interrotto da oltre 15 anni dopo la frana del dicembre 2010. Errico era accompagnato dal sindaco di Arpaise Vincenzo Forni Rossi, dal vicesindaco Giovanni Lizza e dal sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo. La visita ha consentito di verificare direttamente il grave stato di degrado dell’arteria, ancora oggi impraticabile nonostante una lunga serie di progetti, atti e procedure amministrative avviate nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
