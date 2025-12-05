Frammenti in forma di rosa A teatro con l’omaggio a Pasolini

CAVRIGLIA "Materiali In Scena", la rassegna in programma al teatro comunale di Cavriglia, rende omaggio stasera venerdì 5 dicembre, ai cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini. Una ripresa di un lavoro "assemblato" diversi anni fa da Giampiero Bigazzi e portato in scena nel tempo in differenti allestimenti, la prima volta negli anni Novanta con il compianto Paolo Bonacelli. Arriva così "Pasolini - Frammenti in forma di rosa". Protagonisti saranno la cantante Francesca Breschi e le parole di Pierfrancesco Bigazzi e dello stesso Giampiero, accompagnate da Banda Improvvisa diretta da Orio Odori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

