foxes super sul filo di lana il giussano vince 71 70

Giussano-Livorno, finita 71-70, è stata una partita da fare vedere ai detrattori del basket femminile. Da entrambe le parti si è visto talento, carica agonistica, gioco di squadra. Le foxes, a dimostrazione di una serata magica nel turno infrasettimanale, hanno chiuso l’incontro con quattro giocatrici in doppia cifra. Migliore in campo Laura Valli, che ha realizzato 18 punti mettendo a segno il canestro della vittoria a fil di sirena. "A parte i minuti finali, quando avevamo poco fiato e gambe, abbiamo giocato con grande fluidità offensiva contro una difesa intensa – spiega coach Arturo Fracassa – per noi è una vittoria importantissima perché avevamo di fronte un quintetto base di notevolle livello, con un paio di esterne con esperienza in Serie A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

