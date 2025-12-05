il ritorno del found footage: un film indipendente sorprende critica e pubblico. Una produzione indipendente sta conquistando l’attenzione di critici e spettatori, riaccendendo l’interesse per il genere found footage con un approccio innovativo e un’accoglienza inaspettata. Questo film, passato attraverso festival americani, si prepara ora a un’uscita nelle sale e su piattaforme digitali, creando grande entusiasmo. La sua proposta unisce atmosfere oscure, una narrazione avvolgente e un’estetica volutamente grezza, caratteristiche che stanno facendo emergere il film come possibile nuovo punto di riferimento nel panorama horror. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Found footage sorprendente degli ultimi anni da scoprire