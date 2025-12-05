Forza Nuova bloccata a Roma dalla Questura vietate le ronde nel parco Giordano Sangalli a Torpignattara
La questura ha bloccato la richiesta di autorizzazione a una manifestazione di Forza Nuova: niente ronda a Torpignattara. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
La decisione della questura arriva anche dopo che un’altra realtà su posizioni ideologiche contrapposte rispetto a quelle di Forza Nuova era già stata autorizzata a manifestare nello stesso luogo - facebook.com Vai su Facebook
Forza Nuova bloccata a Roma dalla Questura, vietate le ronde nel parco Giordano Sangalli a Torpignattara - La questura di Roma ha bloccato la richiesta di autorizzazione a una manifestazione di Forza Nuova: niente ronda a Torpignattara ... Secondo virgilio.it
