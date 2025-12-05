Formula Uno che mazzata per Norris | la sentenza sul Mondiale non lascia dubbi
Sono ore decisive per capire chi sarà a vincere il titolo di campione del Mondo. E ora Lando Norris rischia davvero grosso. Questo weekend si concluderà ufficialmente il Mondiale di Formula Uno che – mai come quest’anno – rischia di vedere un finale a dir poco strabiliante. Tre piloti in 16 piloti e chiunque può ancora vincere il titolo. Al momento però il grande favorito è Lando Norris che – oltre ad avere una grande vettura – ha 12 punti di vantaggio su Max Verstappen e 16 sul compagno di squadra Oscar Piastri. Al britannico basta un terzo posto, a prescindere dagli ultimi risultati, per portare a casa il titolo. 🔗 Leggi su Sportface.it
