Formula 1 ad Abu Dhabi si decide il mondiale | in tre in lotta per il titolo | Gli orari del weekend | dove vedere il Gp in diretta e in replica

Non c’è altra possibilità: a Marina Bay – nel Gp di Abu Dhabi, l’ultimo della stagione – si decide il mondiale di Formula 1 per quanto riguarda la classifica piloti. Lando Norris è il favorito con 408 punti, mentre Max Verstappen e Oscar Piastri inseguono rispettivamente con 396 punti e 392. Il pilota britannico ha sprecato la prima chance nel Gp del Qatar dopo la squalifica di Las Vegas, ma è il grande favorito per la vittoria finale. L’olandese su Red Bull è quello che arriva con il morale più alto e sogna una rimonta che avrebbe dell’incredibile, mentre l’australiano su McLaren ha sprecato un gran vantaggio ed è quello meno accreditato per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Formula 1, ad Abu Dhabi si decide il mondiale: in tre in lotta per il titolo | Gli orari del weekend: dove vedere il Gp in diretta e in replica

