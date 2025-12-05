Formazioni statistiche anteprima in Premier League
2025-12-05 13:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Anteprima Leeds-Liverpool. Il Leeds è uscito dagli ultimi tre posti con una vittoria sul Chelsea a metà settimana e ora affronta i vacillanti campioni della Premier League. Il Leeds ha vinto solo uno degli ultimi 12 incontri di campionato tra le due squadre, ma sa che altri tre punti ridurranno le sue possibilità di sopravvivere al mondo del bene in vista di Natale. L’allenatore Daniel Farke ha dichiarato: “Non c’è nulla che possa sostituire la vittoria. Vincere in questo modo contro il Chelsea – è stato meritato – fa bene all’umore e alla fiducia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
