Forlì con Pistoia occhio all’ex Magro | Lotteremo per risalire

Daniele Magro, 38 anni, centro dell’ Estra Pistoia, ha una solida carriera alle spalle con trofei vinti tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari. Arrivato a Forlì ad aprile 2024, a campionato in corso, il giocatore veneto ha vestito la maglia biancorossa anche per tutta la successiva stagione mettendo sul parquet grande esperienza, concretezza e solidità sotto canestro. Approdato la scorsa estate nella compagine toscana, per la quarta volta in carriera, affronterà la Pallacanestro 2.015 lunedì sera (diretta su Raisport), in una sfida molto importante per entrambe le formazioni vista la classifica non brillante, le voci di mercato e la necessità di risalire in fretta per non essere invischiati nella lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, con Pistoia occhio all’ex. Magro: "Lotteremo per risalire"

