Pesaro, 5 dicembre 2025 – Conoscendolo, avrebbe approvato. Con un sorriso. E con il suo ferreo ’credo’ che nella mediazione sta la virtù. Ad Arnaldo Forlani sarà intitolata, alla fin fine, la sala della Presidenza del Consiglio comunale. Il Comune ha mantenuto la scelta, anche dopo le trincee edificate dall’opposizione, che in una lettera aveva invitato il sindaco Biancani a ben altra soluzione. Quella “stanzetta” era stata definita “riduttiva”. Ma, dopo consultazioni su consultazioni, il luogo è tornato ad essere quello iniziale. Il figlio Marco Forlani: “Dispiace leggere di strumentalizzazioni sull’intitolazione di una targa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlani, per l’intitolazione resta solo la ‘stanzetta’. Biancani: “Luogo adeguato”