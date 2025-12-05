Forbidden Fruit anticipazioni 6 dicembre | Yildiz incastra Kemal con un' altra donna

5 dic 2025

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 La settimana di Forbidden Fruit si chiude domani alle 14.30 con una puntata che rimischia le carte tra i personaggi. Nell' episodio di sabato 6 dicembre infatti, Yildiz riuscirà a far credere a tutti che Kemal stia tradendo Zehra, ma allo stesso tempo allontanando da lei ogni sospetto. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà. Dov'eravamo rimasti Yildiz sta cercando di sbarazzarsi di Kemal, la cui gelosia sta mettendo a repentaglio il suo matrimonio con Halit. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

forbidden fruit anticipazioni 6 dicembre yildiz incastra kemal con un altra donna

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 6 dicembre: Yildiz incastra Kemal con un'altra donna

