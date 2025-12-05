Fontanelle Estate Il nuovo chef è Francesco Ferrettini

I tre ristoranti di Fontanelle Estate La Colonna, nel cinque stelle Hotel Le Fontanelle, il fine dining una stella Michelin Il Visibìlio e Osteria Il Tuscanico all’interno del cinque stelle lusso The Club House, inaugurano un nuovo corso affidato a Francesco Ferrettini, classe ’86 e chef di talento cresciuto all’interno della realtà e da dieci stagioni parte integrante della brigata di cucina al fianco di Daniele Canella, che, a sua volta, ha scelto di intraprendere nuove sfide professionali. "Il passaggio – si annuncia in una nota stampa – segna un cambio generazionale che valorizza il talento interno e dà continuità all’identità gastronomica per preservare l’eredità costruita negli anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fontanelle Estate. Il nuovo chef è Francesco Ferrettini

Altre letture consigliate

PROTAGONISTI - Nuovo capitolo per Fontanelle Estate: Francesco Ferrettini passa alla guida dei tre ristoranti del brand #FontanelleEstate #FrancescoFerrettini #Chef #Ristorazione #Horeca #Foodservice Vai su X

PROTAGONISTI - Nuovo capitolo per Fontanelle Estate: Francesco Ferrettini passa alla guida dei tre ristoranti del brand, tra cui lo stellato Il Visibìlio. Un cambio generazionale che valorizza il talento interno e garantisce continuità al progetto gastronomico. Da - facebook.com Vai su Facebook

Fontanelle Estate. Il nuovo chef è Francesco Ferrettini - I tre ristoranti di Fontanelle Estate La Colonna, nel cinque stelle Hotel Le Fontanelle, il fine dining una stella ... lanazione.it scrive

Fontanelle Estate: Francesco Ferrettini nuovo chef dei tre ristoranti - Francesco Ferrettini guida i tre ristoranti di Fontanelle Estate dopo dieci anni in brigata. horecanews.it scrive

Lo chef Francesco Ferrettini alla guida dei ristoranti di Fontanelle Estate - Il cuoco toscano raccoglie il testimone dopo dieci anni nella brigata e apre una nuova fase per La Colonna, Il Visibìlio e Il Tuscanico, intrecciando continuità interna e un percorso creativo maturato ... italiaatavola.net scrive