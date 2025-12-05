Fondazione Fiera presenta la nuova pista olimpica di hockey su ghiaccio
L’apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 si avvicina, cresce l’attesa e Fondazione Fiera Milano ha presentato in anteprima la nuova pista di hockey su ghiaccio, un tassello fondamentale del progetto di adeguamento delle infrastrutture sportive e non solo, realizzate. Si tratta della Milano Rho Ice Hockey Arena che è stata allestita nei padiglioni 22 e 24 di Fiera e che ospiterà dall’8 al 14 dicembre il Campionato Mondiale under 20, importante test event in vista delle Olimpiadi. Qui infatti si svolgeranno le gare femminili e alcune maschili di hockey su ghiaccio dei Giochi. La nuova struttura nasce dalla rimozione temporanea di una sezione della parete divisoria che ha consentito di ricavare lo spazio per un campo regolamentare da 60 metri su cui si affacciano le tribune per circa 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
