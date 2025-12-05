Fondazione Centenario arrivati i primi fondi | 700mila euro dal Ministero per partire

Latinatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi contributi per la Fondazione Latina 2032 sono arrivati al Comune: 200mila euro relativi al 2024, 500mila euro per il 2025, per un totale di 700mila euro. Un fondo di dotazione, con cui ora il nuovo soggetto ha subito a disposizione risorse ed essere immediatamente operativo, nel momento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

