Fondazione Centenario arrivati i primi fondi | 700mila euro dal Ministero per partire
I primi contributi per la Fondazione Latina 2032 sono arrivati al Comune: 200mila euro relativi al 2024, 500mila euro per il 2025, per un totale di 700mila euro. Un fondo di dotazione, con cui ora il nuovo soggetto ha subito a disposizione risorse ed essere immediatamente operativo, nel momento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
