Folini il pilota dell’impossibile Quanti salvataggi sul tetto del mondo
LANZADA (Sondrio) Maurizio Folini è per tutti il pilota "del cielo", uno che ama spingersi con l’elicottero a quote elevate e su terreni impervi per cercare di salvare alpinisti. C’era lui ieri mattina ai comandi durante la tragedia di Lanzada. Molto probabilmente la sua esperienza ha salvato delle vite. La sua è diventata, negli anni, una vera missione ed è considerato a ragione uno dei piloti elicotteristi più bravi al mondo. Tutto è incominciato negli anni ’80 e ’90 quando un giovane Maurizio Folini, oggi sessantenne in gran forma, ha incominciato a volare col deltaplano innamorandosi, di fatto, del volo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tragedia in #Valtellina: un uomo di 29 anni è morto nello schianto di un elicottero. A bordo c’erano anche il super pilota Maurizio Folini e altri due operai, che si sono miracolosamente salvati. #Tg1 Davide Gangale - facebook.com Vai su Facebook
C'era Maurizio Folini, pilota 60enne esperto di missioni in Himalaya, alla guida dell'elicottero caduto in Valtellina. È tra i tre feriti, tutti non gravi, mentre è morta una quarta persona #ANSA Vai su X
Elicottero precipitato in Valtellina a Lanzada, Maurizio Folini ferito: chi è il pilota esperto di Himalaya - Valtellina, elicottero caduto a Lanzada con a bordo quattro persone: alla guida c'era il pilota esperto Maurizio Folini ... virgilio.it scrive
Elicottero precipitato in Valtellina, chi è Maurizio Folini, il pilota che conduceva il velivolo - Maurizio Folini è un pilota esperto, conosciuto per le sue imprese in Nepal: ecco cosa sappiamo Terribile l' incidente aereo che si è verificato questa mattina, poco dopo le 8. Si legge su msn.com