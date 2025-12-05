Folini il pilota dell’impossibile Quanti salvataggi sul tetto del mondo

LANZADA (Sondrio) Maurizio Folini è per tutti il pilota "del cielo", uno che ama spingersi con l’elicottero a quote elevate e su terreni impervi per cercare di salvare alpinisti. C’era lui ieri mattina ai comandi durante la tragedia di Lanzada. Molto probabilmente la sua esperienza ha salvato delle vite. La sua è diventata, negli anni, una vera missione ed è considerato a ragione uno dei piloti elicotteristi più bravi al mondo. Tutto è incominciato negli anni ’80 e ’90 quando un giovane Maurizio Folini, oggi sessantenne in gran forma, ha incominciato a volare col deltaplano innamorandosi, di fatto, del volo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

