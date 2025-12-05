Fognini te l' ha detto mia moglie? Gelo su Flavia Pennetta

Fabio Fognini ha fatto sorridere tutti raccontando un curioso episodio domestico durante la sua intervista a Belve: sua moglie, Flavia Pennetta, avrebbe svelato alla conduttrice un presunto difetto del marito. L’ex tennista ligure, tra la sorpresa e l’ironia, ha commentato la rivelazione con il suo stile schietto e diretto. Fognini ha parlato dei suoi pregi e dei suoi difetti, definendosi “ generoso ”, ma la conduttrice non ha potuto evitare di fargli notare il lato più discusso: il fatto che fosse anche “ tirchietto ”. Sorprendentemente, l’ex campione ha reagito divertito: “Eh no, perché son ligure, hanno detto che son tirchio — ha detto ridendo — Posso confermare che non lo sono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

