Focus al Piccolo Teatro - in scena con lo sport | dove 2 mondi si incontrano
Sport e spettacolo condividono più di quanto sembri: le affinità tra le loro filosofie non sono affatto rare. Durante il focus sarà annunciato lo spettacolo vincitore del "Premio Sportcity"In attesa dei giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, questo incontro si incentra sul dialogo tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Piccolo focus del corso di Ginnastica Funzionale Se sei interessato a fare una prova non esitare a contattarci ?349 301 3484 ?392 464 1811 - facebook.com Vai su Facebook
Al Piccolo va in scena Asteroide tra musical e paleontologia - Solo il musical poteva esprimere una paura così terribile da diventare indicibile: parte da questa premessa Asteroide, il nuovo spettacolo di Marco D'Agostin, artista associato al Piccolo Teatro di ... Riporta ansa.it
Al Piccolo Teatro "Sorry, boys", le resistenze femminili di Marta Cuscunà - " e "La semplicità ingannata" (in scena al Teatro Grassi nel 2022) arriva al Piccolo Teatro, per la prima volta dal debutto nel 2016, il terzo, pluripremiato spettacolo ... Si legge su tgcom24.mediaset.it
Teatro, Christoph Marthaler porta in scena al Piccolo “Il Vertice” - Sono i protagonisti de Il vertice, il nuovo spettacolo di uno dei giganti della scena europea contemporanea, il regista e autore svizzero ... Da rainews.it
DramaFest 2025: Daria Deflorian, Max Mazzotta e la Compagnia Libero Teatro in scena all’UniCal - Ritorna DramaFest all'Unical: dal 2 al 4 dicembre, il Piccolo Teatro ospita il festival della nuova drammaturgia. Secondo montaltouffugonline.it
Napoli, Teatro Il Piccolo: Davide Rondinella in scena con “Canto perchè non so volare” - Il 24 Aprile 2025 torna in scena Davide Rondinella con il suo “Canto perchè non so volare” al Teatro Il Piccolo di Napoli - Secondo ilmattino.it
Piccolo Teatro Studio, torna ‘Sorry, boys': la resistenza femminile in scena. Tra patti segreti e benpensanti - “La vita privata di queste ragazze divenne scandalo pubblico svelando meccanismi sociali nascosti” Due schiere di teste mozze. Si legge su ilgiorno.it