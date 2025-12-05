Focene accende il Natale | il 14 dicembre il Parco Azzurra diventa un villaggio delle feste

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – Focene si prepara a vivere un giorno di festa con l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco e sostenuto dal Comune di Fiumicino. Sabato 14 dicembre, dalle 11, il Parco Azzurra si trasformerà in un piccolo villaggio di Natale, pensato per accogliere famiglie e bambini con attività, giochi e iniziative dedicate. Un villaggio natalizio per grandi e piccoli. L’area verde di via dei Dentali ospiterà gonfiabili per bambini, personaggi dei cartoni animati e animazione. La giornata sarà scandita da momenti pensati soprattutto per i più piccoli, che potranno incontrare Babbo Natale, disponibile per foto e saluti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it