Flop al test di Medicina il prof | Era prevedibile ma non ci hanno ascoltato

Repubblica.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierluigi Strippoli ha insegnato Biologia nel semestre filtro: “Io quei tre esami li preparai in sei mesi. Con questa riforma noi docenti siamo stati privati della libertà di insegnamento”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

flop al test di medicina il prof era prevedibile ma non ci hanno ascoltato

© Repubblica.it - Flop al test di Medicina, il prof: “Era prevedibile, ma non ci hanno ascoltato”

Leggi anche questi approfondimenti

Fisica bestia nera del test di Medicina? Vincenzo Schettini: “Insegniamola Splatter” - Vincenzo Schettini analizza il flop di Fisica ai test di Medicina invitando i docenti a simulare le prove in classe e spronando gli studenti a non demonizzare la materia, ma a sfruttare la rete per ac ... Riporta orizzontescuola.it

flop test medicina profMedicina, flop del nuovo test: c'è il rischio di non riuscire a riempire tutti i posti a disposizione - Chi non passa è fuori e non può iscriversi neanche a Biotecnologie o ... Scrive corriere.it

flop test medicina profTest Medicina, promossi solo tra il 10% e 15% con il semestre filtro e arrivano i primi ricorsi: cosa succede - Sono bassissime le percentuali di idonei per i primi esami del semestre filtro per la facoltà di Medicina: solo il 10 o il 5% è passato ... Lo riporta fanpage.it

flop test medicina profMedicina, a Bari risultati flop dopo il semestre filtro - Sono stati pubblicati nella giornata di mercoledì i risultati della prima sessione di esami del semestre filtro di Medicina. Come scrive quotidianodipuglia.it

Test di Medicina, il rettore di Bari: «Il flop di fisica? Programmi eccessivi rispetto al tempo messo a disposizione» - Roberto Bellotti, rettore dell’Università di Bari, è stato uno dei docenti dei dieci corsi di fisica del semestre filtro nel suo ateneo ... msn.com scrive

flop test medicina profSemestre filtro a Medicina: è un flop, solo il 12% passa Fisica. Il preside di Torrette: «Il rischio è che non ci siano idonei per coprire tutti i posti» - La preoccupazione serpeggia da giorni nelle chat degli studenti iscritti ai corsi del cosiddetto “semestre filtro” di Medicina, che nelle Marche si sono tenuti al polo ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Flop Test Medicina Prof