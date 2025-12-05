Flop al test di Medicina il prof | Era prevedibile ma non ci hanno ascoltato

Pierluigi Strippoli ha insegnato Biologia nel semestre filtro: “Io quei tre esami li preparai in sei mesi. Con questa riforma noi docenti siamo stati privati della libertà di insegnamento”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Flop al test di Medicina, il prof: “Era prevedibile, ma non ci hanno ascoltato”

