Flamengo da record! Dopo la vittoria in Coppa Libertadores conquista il suo nono campionato nazionale

Flamengo da leggenda: dopo il trionfo in Coppa Libertadores, mette in bacheca anche il nono titolo nazionale Il Flamengo non si ferma più. A soli quattro giorni dal trionfo in Coppa Libertadores, il club di Rio de Janeiro, con la tifoseria più grande del Brasile (e forse del mondo, con oltre 42 milioni di fan), . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

