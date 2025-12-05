Flamengo da record! Dopo la vittoria in Coppa Libertadores conquista il suo nono campionato nazionale
Flamengo da leggenda: dopo il trionfo in Coppa Libertadores, mette in bacheca anche il nono titolo nazionale Il Flamengo non si ferma più. A soli quattro giorni dal trionfo in Coppa Libertadores, il club di Rio de Janeiro, con la tifoseria più grande del Brasile (e forse del mondo, con oltre 42 milioni di fan), . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Flamengo campione della Copa Libertadores 2025: con la quarta stella arriva un incasso record di oltre 35 milioni di euro, ma resta meno di un quarto di quanto garantisce la vittoria in Champions League? - facebook.com Vai su Facebook
? #Flamengo, gli incassi della quarta #Libertadores: cifre ancora distanti dalla #ChampionsLeague Vai su X
Il Flamengo fa il pieno di trofei, dopo la Libertadore anche il Brasilerao/ Tanti ex Serie A campioni - Flamengo campione in Brasile, dopo la Libertadores vince il Brasilerao grazie a tanti ex Serie A ... ilsussidiario.net scrive
Danilo e Alex Sandro conquistano lo scudetto col Flamengo: terzo trofeo per gli ex Juve - I due difensori brasiliani titolari nella vittoria decisiva sul Ceara nella notte a pochi giorni dal trionfo in Libertadores ... Come scrive tuttosport.com
Danilo 30 e lode: perché la vittoria con il Flamengo lancia l'ex Juve nella storia - Il finale di 2025 aggiunge un nuovo capitolo alla straordinaria carriera di Danilo, che arricchisce il proprio palmarès con due trofei di prestigio assoluto: la Copa Libertadores, decisa da un suo gol ... msn.com scrive
Flamengo in finale di Copa Libertadores: eliminato il Racing - 0 in casa del Racing e approdano in finale, tre anni dopo l’ultima volta: affronteranno una tra LDU Quito e Palmeiras. Si legge su sport.sky.it
Copa Libertadores, Flamengo re del sudamerica: 1-0 sul Palmeiras nella finale di Lima - E' la squadra carioca allenata da Filipe Luis, ex difensore di Atletico Madrid e Chelsea, ad aggiudicarsi la finale tutta brasiliana col Palmeiras ... Scrive msn.com
Il Flamengo vince la Copa Libertadores, in Brasile impazza la festa: i video più belli - La squadra di Rio è la prima formazione brasiliana ad assicurarsi quattro successi nella "Champions League" sudamericana ... Scrive tg.la7.it