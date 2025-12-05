Five nights at freddy’s 2 recensione negativa con solo il 15 di valutazione su rotten tomatoes

lancio e ricezione critica di “five nights at freddy’s 2”. Il film “Five Nights at Freddy’s 2” ha fatto il suo debutto pubblico con un riscontro critico molto deludente, segnando un calo notevole rispetto alla prima pellicola della serie. La sua accoglienza al momento non è positiva, coinvolgendo molti aspetti legati a recensioni e ricezione del pubblico. anno di uscita e dettagli di produzione. La pellicola è stata distribuita nelle sale il 5 dicembre 2025 con una regia di Emma Tammi. La sceneggiatura è stata ideata da Scott Cawthon, mentre i produttori includono Jason Blum e lo stesso Cawthon. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

