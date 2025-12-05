Fiumicino doppio appuntamento con il mercatino artigianale in piazza GB Grassi

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – In piazza G.B. Grassi tornano l’artigianato locale e le idee regalo. L’Associazione O.P.I., con il sostegno del Comune di Fiumicino, organizza il Mercatino Artigianale in programma lunedì 8 dicembre e domenica 21 dicembre, dalle 9.00 alle 19.00. Due giornate pensate per valorizzare le produzioni creative del territorio, riunendo artigiani e piccoli produttori. Creatività e tradizione nel cuore di Fiumicino. La manifestazione si svolge in una delle piazze più centrali della città, con espositori che propongono manufatti unici, lavorazioni artistiche e oggetti realizzati a mano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it