Fit Cisl | Incidente al Genoa Port Terminal con caduta di un container c' è carenza di personale ispettivo

Il sindacato Fit Cisl Liguria denuncia pubblicamente, attraverso una nota condivisa, quelle che vengono definite "criticità operative e strutturali che potrebbero compromettere la sicurezza dei lavoratori" presso il Genoa Port Terminal nel Porto di Genova. Il punto di maggiore allarme. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

