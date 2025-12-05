Firenze | rapina di notte alle Cascine Vittima un 33enne in monopattino Tre gli aggressori | uno arrestato

L'hanno bloccato mentre transitava nel viale Lincoln, alle Cascine, di notte, in monopattino, tornando da lavorare. E' stato spinto, fatto cadere a terra e immobilizzato per rapinarlo del cellulare. Vittima un 33enne di origine indiana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: rapina di notte alle Cascine. Vittima un 33enne in monopattino. Tre gli aggressori: uno arrestato

