Firenze muore uno scooterista nell’incidente | scontro frontale con un’auto
Firenze, 5 dicembre 2025 – Incidente mortale a Firenze nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre. Accade in via Cirdondaria. A perdere la vita uno scooterista di 58 anni. La tragedia alle 17.15. Lo scooterista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Inutile ogni tentativo di rianimazione. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Firenze - Muore a 23 anni: fuma cannabis light e si lancia dalla finestra - Aperta un'indagine - facebook.com Vai su Facebook
? Firenze - Muore a 23 anni: fuma cannabis light, ha le allucinazioni e si lancia dalla finestra Vai su X
Firenze, muore uno scooterista nell’incidente: scontro frontale con un’auto - Firenze, 5 dicembre 2025 – Incidente mortale a Firenze nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre. Come scrive lanazione.it