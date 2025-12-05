Firenze | muore scooterista nello scontro con un’auto in via Circondaria

Incidente mortale oggi pomeriggio, 5 dicembre 2025, a Firenze. Un uomo di 58 anni ha perso la vita in via Circondaria a bordo del scooter

