Firenze, 5 dicembre 2025 - Un’altra panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. È il segnale permanente di rispetto, memoria e impegno civile inaugurato questa mattina nel prato di Villa delle Rose, sede di Ispro, dall’assessora regionale alle pari opportunità e ideatrice de La Toscana delle Donne Cristina Manetti, insieme alla direttrice generale di Ispro Simona Dei e all’assessora alle pari opportunità del Comune di Firenze, Benedetta Albanese. Il simbolismo della panchina rossa. La panchina, simbolo universale della lotta contro ogni forma di violenza di genere, è stata promossa dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto La Toscana delle Donne e da Ispro – Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica – con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, inaugurata panchina rossa nella sede di Ispro a Villa delle Rose