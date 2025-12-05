Firenze inaugurata panchina rossa nella sede di Ispro a Villa delle Rose
Firenze, 5 dicembre 2025 - Un’altra panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. È il segnale permanente di rispetto, memoria e impegno civile inaugurato questa mattina nel prato di Villa delle Rose, sede di Ispro, dall’assessora regionale alle pari opportunità e ideatrice de La Toscana delle Donne Cristina Manetti, insieme alla direttrice generale di Ispro Simona Dei e all’assessora alle pari opportunità del Comune di Firenze, Benedetta Albanese. Il simbolismo della panchina rossa. La panchina, simbolo universale della lotta contro ogni forma di violenza di genere, è stata promossa dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto La Toscana delle Donne e da Ispro – Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica – con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
hello Gubbio. . Ieri è partita la nuova edizione di Giallo Natale, inaugurata dall’incontro con Roberto Taddeo dedicato alle vicende del Mostro di Firenze. Nel reel riviviamo l’atmosfera della serata e il racconto di Giulia Ciarapica, direttrice artistica del festival, c - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurata al Campus di Sesto la nuova area fitness dedicata al #calisthenics. Realizzata da #Unifi e CUS Firenze e finanziata con i fondi del progetto PRO-BEN, nasce per promuovere la salute psicofisica, la #socialità e l’ #inclusione attraverso lo #sport u.ga Vai su X
Firenze, inaugurata panchina rossa nella sede di Ispro a Villa delle Rose - La panchina, simbolo universale della lotta contro ogni forma di violenza di genere, è stata promossa dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto La Toscana delle Donne e da Ispro – Istituto per lo ... Segnala lanazione.it
Inaugurata panchina rossa nella sede di Ispro a Villa delle Rose - È il segnale permanente di rispetto, memoria e impegno civile inaugurato questa mattina nel ... Secondo gonews.it
Firenze, in cammino contro la violenza sulle donne. Flash mob sull'Arengario e panchina rossa in piazza Indipendenza - Tante le fiorentine e i tanti che questa mattina hanno partecipato alla passeggiata promossa dal Comune di Firenze in collaborazione con i cinque Quartieri “A passo di donna”, per manifestare ... Segnala 055firenze.it
No alla violenza alle donne: una panchina rossa in piazza Indipendenza - Attorno alle 10, invece, è stata inaugurata una nuova panchina rossa in piazza Indipendenza, finanziata dall’Istituto Fanfani, alla presenza dell’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Firenze ... Da nove.firenze.it
Panchina rossa in piazza Pertini a Camucia - Una nuova panchina rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata in Piazza Sandro ... Scrive msn.com
Cubo Unipol inaugura a Verona la settima panchina rossa - Settima panchina rossa di Cubo Unipol inaugurata a Verona per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ... Lo riporta veronaoggi.it