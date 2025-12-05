Firenze, 5 dicembre 2025 - Qualità delle filiere agroalimentari, sicurezza alimentare, futuro dell’agricoltura e dell’alimentazione: questi alcuni dei temi al centro dell'incontro che ha visto protagonisti Christophe Hansen, commissario europeo all’Agricoltura e all’Alimentazione, Dario Nardella, eurodeputato, e Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze. L’incontro, aperto al pubblico, si è tenuto oggi pomeriggio presso il Coop.fi di Gavinana, a Firenze. La presidente Daniela Mori ha presentato l’approccio di filiera con cui, da sempre, Unicoop Firenze lavora sul territorio e ha illustrato alcuni esempi di eccellenza sviluppati da Unicoop Firenze in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il commissario europeo all'agricoltura Christophe Hansen fa tappa alla Coop