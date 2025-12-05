Firenze il bilancio di previsione 2026-2028 | più risorse per scuola sociale e casa

Firenze, 5 dicembre 2025 – Il Comune di Firenze presenta un bilancio di previsione che punta a rafforzare i servizi essenziali e a sostenere famiglie e giovani, aumentando la spesa corrente e programmando un triennio di investimenti superiore al miliardo di euro. La manovra approvata dalla Giunta e ora attesa in Consiglio nasce però in un quadro che la sindaca Sara Funaro definisce “molto complesso”, segnato da tagli statali per 19,5 milioni tra il 2026 e il 2028. Spesa corrente in crescita: 890 milioni nel 2026. Il cuore del bilancio è l’aumento della spesa corrente, che raggiungerà 890 milioni nel 2026 e sfiorerà i 2,7 miliardi nel triennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il bilancio di previsione 2026-2028: più risorse per scuola, sociale e casa

