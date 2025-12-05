Firenze il 7 dicembre ingresso gratis per la Domenica al museo

Firenze, 5 dicembre 2025 – Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello si preparano ad accogliere il pubblico durante le festività di fine anno con numerose giornate ad apertura straordinaria. Domenica 7 dicembre, inoltre, torna la # domenicalmuseo – l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Musei aperti gratuitamente. Per l’occasione, sarà possibile visitare gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

