Firenze Giorgio Panariello in scena con ‘E se domani’ al Teatro Verdi

Firenze, 5 dicembre 2025 - Tutte sold out le date fiorentine del tour del nuovo spettacolo di Giorgio Panariello in programma dal 29 novembre al 21 dicembre al Teatro Verdi col suo show 'E se domani. '. A grande richiesta si aggiungono 2 nuove repliche: lunedì 9 e martedì 10 marzo 2026. L'appuntamento è al Teatro Verdi di Firenzeda sabato 6 a domenica 8 dicembre e in replica da venerdì 19 a domenica 21 dicembre lunedì 9 e martedì 10 marzo 2026. E se domani cambiasse tutto? E se domani non cambiasse nulla? Giorgio Panariello torna a teatro con il nuovo imperdibile show 'E se domani.', un racconto ironico e pungente, un'irresistibile finestra sul futuro, attraverso lo sguardo ironico e disincantato dell'artista toscano.

