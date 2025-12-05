Firenze delirio per Marracash al Mandela Forum | il concerto con venti anni di successi

Firenze, 5 dicembre 2025 – Rime taglienti e luci sul palco. Per uno show da tutto esaurito. Successo per la data fiorentina del tour invernale di Marracash (“Marra nei palazzi”). Uno dei grandi appuntamenti musicali di dicembre andato in scena al Mandela Forum. E c’era grande attesa per questa data, dove sono arrivati fan da tutta la Toscana e non solo. Tutte le foto PRESSPHOTO Firenze. Concerto di Marracash al Mandela Forum. Foto Tania Bucci New Press Photo Tanti i brani sul palco, per un concerto che ha ripercorso vent’anni di carriera. Un concerto nel quale protagonisti sono stati i brani dell'ultimo album, “E’ finita la pace”, uscito a dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

