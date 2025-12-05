Firenze Capodanno in quattro piazze | al via la selezione degli eventi

Firenze, 5 dicembre 2025 – Dal gospel al jazz, dall’intrattenimento ai giochi di luce. Firenze si prepara al Capodanno mettendo in programma una vasta e varia offerta di eventi, per venire incontro ai gusti dei cittadini. L’obiettivo è, come sempre, quella di creare un'atmosfera di festa collettiva, condivisione e gioia, dove la gente, fiorentini e turisti, possano ritrovarsi per brindare insieme al nuovo anno a suon di musica, e non solo. PRESSPHOTO Firenze, Natale, turisti. Foto Marco Mori New Press Photo Grande festa in 4 piazze . Saranno quattro piazze della città dove si festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo, per un Capodanno per tutti i gusti e per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Capodanno in quattro piazze: al via la selezione degli eventi

Altre letture consigliate

Capodanno a Firenze 2026: fino al 15 dicembre è possibile presentare proposte e richiedere contributi per la realizzazione di attività culturali e di intrattenimento Info e modalità di partecipazione: cultura.comune.fi.it/dalle-redazion… #Firenze #Capodann Vai su X

Mercoledì 31 Dicembre 2025 CAPODANNO A FIRENZE Dalle 20:30 alle 06:00 Cena spettacolo con: ANDREA PRESTIANNI from X-FACTOR ELISABETTA CORADESCHI Dj Set dalle 00:30 DIEGO C DJAMMA DJ CRISTIAN ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: INGR - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, Capodanno in quattro piazze: al via la selezione degli eventi - Spettacolo di intrattenimento in piazza Santa Croce, gospel in Santissima Annunziata e jazz al Carmine, show di luci in piazza della Signoria. lanazione.it scrive

Firenze, Capodanno in quattro piazze del centro: al via la selezione degli eventi - È stata approvata in giunta la delibera dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini che prevede il via alle procedure ad ... Lo riporta 055firenze.it

Capodanno, ancora piazze in musica. Un big in arrivo per l’evento clou. E sabato si accendono gli abeti - La giunta dovrebbe sfornare a giorni il programma per la notte più lunga: si replica il modello del 2024. Da msn.com

Natale, monumenti e piazze Firenze si illuminano con F-Lights Up - Le piazze e i monumenti di Firenze tornano a illuminarsi per le festività con la nuova edizione di Florence Lights Up, lo spin off natalizio di Comune e Fondazione Muse che trasforma la città in un gr ... Segnala msn.com

Impruneta e Tavarnuzze, calendario natalizio 2025: Capodanno in piazza - Concerti, mercatini e iniziative per famiglie animano le piazze; novità di quest'anno l'ultimo dell'anno in Piazza Buondelmonti con musica e animazione e la pista di pattinaggio a Tavarnuzze. Segnala nove.firenze.it