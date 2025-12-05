Firenze Capodanno in quattro piazze | al via la selezione degli eventi

Lanazione.it | 5 dic 2025

Firenze, 5 dicembre 2025 – Dal gospel al jazz, dall’intrattenimento ai giochi di luce. Firenze si prepara al Capodanno mettendo in programma una vasta e varia offerta di eventi, per venire incontro ai gusti dei cittadini. L’obiettivo è, come sempre, quella di creare un'atmosfera di festa collettiva, condivisione e gioia, dove la gente, fiorentini e turisti, possano ritrovarsi per brindare insieme al nuovo anno a suon di musica, e non solo. PRESSPHOTO Firenze, Natale, turisti. Foto Marco Mori New Press Photo Grande festa in 4 piazze . Saranno quattro piazze della città dove si festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo, per un Capodanno per tutti i gusti e per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

