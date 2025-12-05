Firenze aggredito e rapinato da tre uomini mentre tornava a casa

Firenze, 5 dicembre 2025 - Aggredito e derubato del telefono mentre rientrava a casa lungo viale Lincoln a bordo del suo monopattino. Per questo, un 29enne marocchino è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì per l’ipotesi di rapina aggravata al parco delle Cascine. L’uomo sarebbe stato avvicinato da tre giovani che, dopo averlo spintonato facendolo cadere a terra, lo avrebbero immobilizzato mentre uno di loro gli rovistava nelle tasche fino a impossessarsi del cellulare. Subito dopo la rapina, i tre si sarebbero allontanati in direzioni diverse, ma la vittima avrebbe inseguito il giovane che gli aveva sottratto il telefono chiedendo aiuto a due ragazzi di passaggio in auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, aggredito e rapinato da tre uomini mentre tornava a casa

