FiPiLi | lavori in tre tratti poi possibili i 110 km h Probabile il pedaggio ai camion

L'ammodernamento della FiPiLi comincerà da tre tratti: fra Ponte a Greve, Scandicci, Lastra a Signa; fra Pontedera, Ponsacco e il bivio fra Livorno e Pisa; fra Montelupo e Ginestra Fiorentina.Sono i punti individuati come prioritari da uno studio commissionato dalla Regione Toscana a Massimo Losa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In #FiPiLi, in direzione mare: code per lavori tra Pontedera Est e Pontedera Ovest-Ponsacco. #viabiliTOS Vai su X

Buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana #notiziario - Edizione delle 7.30 #viabiliTOS ? Traffico regolare sull'intera rete autostradale toscana e in #FiPiLi. In #A1, in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra il bivio A1-Var Baccheraia e Aglio. #N - facebook.com Vai su Facebook

Fi-Pi-Li, tre tratti sotto stress: lo studio che individua le priorità d’intervento - L’analisi dell’Università di Pisa sottolinea le zone più critiche: Scandicci- Riporta intoscana.it

Fipili, lavori urgenti per “curare“ due viadotti - PONTEDERA "Da due ispezioni dell’agenzia Ansfisa sono emerse gravi criticità strutturali sul viadotto Elsa nei comuni di Empoli e San Miniato e sul viadotto La Rotta nel comune di Pontedera. Si legge su lanazione.it

Maltempo e incidenti: camion si ribalta, tre feriti. Paura all’uscita della FiPiLi - In base a quanto comunicato dai vigili del fuoco di Firenze, un mezzo pesante si è ribaltato in strada. Come scrive lanazione.it