Fipili | incidente tra Santa Croce e Montopoli lunga coda verso Pisa

Due furgoni si sono scontrati, nell'impatto si è verificato lo sversamento di sostanze oleose L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fipili: incidente tra Santa Croce e Montopoli, lunga coda verso Pisa

Altri contenuti sullo stesso argomento

‼ In #FiPiLi, in direzione Firenze: rallentamenti per incidente (ora risolto) al km 3 tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci #viabiliTOS #viabiliFI Vai su X

‼️ Ore 19.02. Incidente risolto, ma code in aumento a 6 km. In #FiPiLi, 5 km di coda causa incidente al km 9+700 tra Scandicci e Ginestra Fiorentina con code in uscita a Lastra a Signa in direzione mare. #viabiliTOS #BreakingNews - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Montopoli, code in direzione Pisa - Li nel primo pomeriggio di oggi tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno in direzione Pisa. Scrive gonews.it

Scontro tra due furgoni, olio in strada e tratto chiuso in FiPiLi. Lunghe code verso Pisa - La strada è stata chiusa per consentire il ripristino della circolazione, ma è caos per il traffico ... Segnala msn.com

Code chilometriche dopo un incidente in Fipili - EMPOLI: Il tam tam sui social rilancia le proteste degli automobilisti imbottigliati lungo la strada di grande comunicazione. Scrive toscanamedianews.it

Imbocca la Fipili contromano 84enne scortata, fermata e multata - "È stata tanta la paura", scrive un utente del gruppo facebook "I dannati della Fipili", coloro che sono condannati a percorrere l’Sgc tutti i gio ... Da msn.com