Fipili Giani | Tre tratti pericolosi sui quali dobbiamo intervenire Necessaria Toscana Strade

Scandicci-Lastra a Signa, Montelupo-Ginestra e Pontedera-Ponsacco: questi i tre tratti della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno che presentano le maggiori criticità in entrambi i sensi di marcia, secondo uno studio condotto dall’Università di Pisa e dal settore viabilità della Regione Toscana, che incrocia i dati di incidentalità e traffico della principale strada regionale della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fipili, Giani: “Tre tratti pericolosi sui quali dobbiamo intervenire. Necessaria Toscana Strade”

