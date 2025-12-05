Fiori d’arancio per Kim Cattrall | Samantha di Sex and the City si è sposata a 68 anni in una cerimonia segreta

Kim Cattrall, l’iconica interprete di Samantha Jones nella serie cult Sex and the City, ha sposato il compagno Russell Thomas in una cerimonia intima celebrata il 4 dicembre 2024 a Londra. L’attrice 68enne e l’ingegnere del suono 55enne si sono scambiati le promesse presso il Chelsea Old Town Hall, alla presenza di appena 12 invitati tra familiari e amici più stretti. Le nozze riservate riflettono la filosofia di vita della coppia, che ha sempre preferito mantenere la propria relazione lontana dai riflettori. La scelta di un evento ridotto, focalizzato sull’intimità e l’autenticità piuttosto che sullo sfarzo hollywoodiano, rappresenta una celebrazione del legame profondo costruito negli anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Fiori d’arancio per Kim Cattrall: Samantha di Sex and the City si è sposata a 68 anni in una cerimonia segreta

Argomenti simili trattati di recente

Una creazione nata nella nostra sartoria: l’autenticità del pizzo si unisce a linee e tagli moderni Un mix tra classico e moderno, estremamente attuale con corsetto a punta e manicotti che vanno ad arricchire questo abito total lace Atelier Fiori d’Arancio — - facebook.com Vai su Facebook

Kim Cattrall si è sposata, così anche Samantha Jones, alla fine, ha detto addio alla vita da single - Noi siamo single e fantastiche» esclamava stupita una giovanissima Samantha Jones in Sex and the City, contribuendo al cambiam ... Riporta vanityfair.it

Kim Cattrall e Russell Thomas si sono sposati - L'attrice britannica ha detto "Sì, lo voglio" all'ingegnere del suono con cui ha iniziato una relazione nel 2016. tg24.sky.it scrive

Kim Cattrall: "Ero sessualmente infelice" - per anni si è sentita "sotto l'enorme pressione" a causa del suo ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Il ritorno di Kim Cattrall (ma non come Samantha Jones). Svelati i suoi ruoli in due nuove serie Tv - Quando è stata annunciata l'assenza di Samantha Jones nel sequel di Sex and the City i fan della serie hanno condiviso la loro delusione sui social media. Scrive vogue.it