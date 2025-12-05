Fiorfood compie dieci anni | così il supermercato gourmet di galleria San Federico è diventato un luogo di Torino
Dieci anni fa, quando aprì i battenti in Galleria San Federico, in molti lo guardavano come un esperimento audace: un supermercato nel salotto elegante di Torino, affiancato a un bistrot e a un ristorante di cucina “stellata”. Oggi Fiorfood – il concept store di Nova Coop – spegne dieci candeline. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
#Fiorfood compie 10 anni! Dal 4 al 7 dicembre festeggiamo questo traguardo speciale con due iniziative dedicate a #SociCoop e clienti: -20% su tutti i prodotti a marchio Coop nel Fiorshop Menù speciali al Bistrot e al Ristorante Fiorfood by La Credenz - facebook.com Vai su Facebook
Torino, Fiorfood compie dieci anni: il compleanno della ristorazione che sposa la cooperativa - Nei locali in centro città che hanno ospitato anche la Juventus, il locale gourmet firmato dallo stellato Giovanni Grasso affianca il supermercato: dal 2015 ... Secondo repubblica.it
Fiorfood celebra i suoi primi dieci anni in Galleria San Federico - Dal 4 al 7 dicembre, Fiorfood festeggia il suo decimo anniversario a Torino con una serie di iniziative dedicate ai Soci Coop e ai clienti ... Segnala zipnews.it
Fiorfood, fino al 7 dicembre Coop festeggia in Galleria San Federico con tanti sconti - Fiorfood, il concept store di Nova Coop alla Galleria San Federico, celebra il suo primo decennale con iniziative dedicate ai soci e ai clienti. Secondo zipnews.it