Fiorentina Vanoli sempre più in emergenza | si è fermato anche questo giocatore A forte rischio la sua presenza contro il Sassuolo

Fiorentina, emergenza esterni e scelte obbligate: la situazione verso la sfida con il Sassuolo. Si è fermato anche Fortini in vista del prossimo match La Fiorentina continua a vivere giorni di grande incertezza sul fronte degli esterni, un aspetto che sta complicando seriamente la preparazione alla delicata trasferta di Reggio Emilia. L’allenamento di ieri mattina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, Vanoli sempre più in emergenza: si è fermato anche questo giocatore. A forte rischio la sua presenza contro il Sassuolo

