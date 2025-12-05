Fiorentina Vanoli | Ecco cosa ne penso del cambio modulo Domani assenti Gosens e Fazzini

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la Fiorentina è attesa domani da un’altra trasferta. Alle 15, al Mapei Stadium, i viola affronteranno il Sassuolo con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in campionato e dare una scossa a una classifica che li vede ancora all’ultimo posto insieme al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

VINCENZO ITALIANO SUL MOMENTO VIOLA E LA FIDUCIA IN VANOLI ? Le parole a @sportmediaset dell’allenatore del Bologna sulla piazza di Firenze e il momento negativo che sta passando la Fiorentina #italiano #fiorentina #vanoli #violanews - facebook.com Vai su Facebook

#Sassuolo- #Fiorentina, probabili formazioni: #Vanoli cambia. Chance per #Comuzzo Vai su X

Fiorentina, Vanoli: "Gosens e Fazzini out. Mi aspetto di più da Gudmundsson. Dzkeo-tifosi? E' stato un momento importante" - Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Sassuolo ... Lo riporta msn.com

Vanoli in conferenza: "Il confronto con i tifosi mi ha caricato. Padroni del nostro destino - Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli nel post partita della sconfitta contro l'Atalanta: Fiorentina timorosa in avvio? Si legge su firenzeviola.it

Fiorentina-Aek Atene, Vanoli: "Voglio che i giocatori importanti diventino trascinatori" - Aek Atene, Vanoli: 'Voglio che i giocatori importanti diventino trascinatori' ... Come scrive sport.sky.it

Fiorentina, Vanoli verso il cambio modulo: ecco cosa cambia - Con questo obiettivo, Paolo Vanoli ha in mente un cambio di modulo che potrebbe rivoluzionare la Fiorentina. Scrive fantacalcio.it

Fiorentina, Ferrari ammette: "Negli spogliatoi ho visto rabbia e qualche lacrima" - Le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale viola dopo il ko di Bergamo, a margine della tradizionale cena natalizia organizzata dal club ... Lo riporta msn.com

Fiorentina, Vanoli lancia l'allarme. A gennaio si cambia tutto: mercato e modulo, cosa succederà - Vanoli vorrebbe cambiare modulo, ma la Fiorentina non ha esterni. Secondo msn.com