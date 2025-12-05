Firenze, 5 dicembre 2025 - Conferenza stampa della vigilia per Paolo Vanoli, che domani con la sua Fiorentina andrà a caccia della prima vittoria in campionato sul campo del Sassuolo. Al seguito della squadra ci saranno migliaia di tifosi. Out Gosens (comunque partito con il gruppo) e Fazzini, oltre a Pongracic che è squalificato. Possibile che l'assenza dell'esterno tedesca rimandi la rivoluzione tattica prevista. Queste le parole del tecnico dal Media Center del Viola Park. "E' stata una settimana che ho sfruttato per lavorare su tutti gli aspetti: fisici e tattici, poi sappiamo l'importanza di questo mese partita dopo partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, sfida cruciale col Sassuolo. Vanoli: "Tocca a noi trascinare i tifosi. Commisso ci è sempre vicino"