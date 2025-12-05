Fiorentina | Gosens e Fazzini fuori con il Sassuolo Fortini in panca Emergenza esterni

Robin Gosens non ce la fa: per lui niente trasferta in casa Sassuolo. Il tedesco non ha ancora pienamente recuperato da una lesione di primo grado del retto femorale subito alla coscia sinistra il 29 ottobre scorso e, dunque, non è stato convocato, così come lo squalificato Pongracic, l'infortunato Lamptey e Fazzini, quest'ultimo alle prese con problemi a una caviglia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Gosens e Fazzini fuori con il Sassuolo. Fortini in panca. Emergenza esterni

