Fiorello a La Pennicanza | Adesso basta chiedo il divorzio e anche gli alimenti
Fiorello e Fabrizio Biggio chiudono la settimana de La Pennicanza con un ospite d’eccezione, Lino Banfi. E con una dichiarazione sul ritorno di Amadeus alla Rai e a Sanremo, ma lo showman non ci sta e chiede il divorzio. Fiorello, il ritorno a Sanremo con Amadeus: la sua reazione. Dopo aver dichiarato che sarebbe tornato al Festival di Sanremo ma solo a una determinata condizione, Fiorello fa chiarezza, soprattutto ora che circolano voci sul ritorno di Amadeus in Rai, pronto a sostituire Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Lo showman ha poi commentato un articolo in uscita oggi sul Messaggero: “’Fiorello e Amadeus, operazione ritorno’. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Momento cult alla Pennicanza! In piena diretta arriva un messaggio di Stefano Coletta: “Sanremo 2027 lo presentano Giorgia e Fiorello!” Giorgia sorride, Fiorello si esalta… ma subito dopo cala il colpo di scena: Fiorello annuncia che presto in Rai torn - facebook.com Vai su Facebook
Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con @Fiorello e @fabriggio su @raiplaysound raiplaysound.it/programmi/lape… Vai su X
Fiorello show a La Pennicanza, l’omaggio a Banfi e lo scoop su Yaman - Nella puntata di oggi, venerdì 5 dicembre, il conduttore Rai ha chiamato in diretta Sergio Mattarella. Riporta libero.it
Fiorello diventa Sandokan, show con Alessandro Preziosi a La Pennicanza: "Con Can Yaman la mia eterosessualità vacilla" - Nella puntata di oggi de La Pennicanza, il conduttore Rai ha elogiato l'exploit della nuova serie con Can Yaman. Come scrive libero.it
Fiorello a La Pennicanza svela i primi 5 Big di Sanremo 2026: c’è Mengoni - Fiorello lancia a “La Pennicanza” lo scoop dell’anno rivelando i primi 5 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 e sa pure i titoli delle canzoni. Da dilei.it
Fiorello, per i Mondiali basta battere la Norvegia 9-0 È fatta! - "Ieri sera la Nazionale ha giocato una partita straordinaria contro la corazzata Moldavia: 2- Riporta ansa.it
Fiorello a La Pennicanza, l’annuncio su Gerry Scotti lascia senza parole - Nuova puntata de La Pennicanza, nuove rivelazioni da parte di Fiorello che lancia un altro scoop sul Festival di Sanremo 2026. Secondo dilei.it
Torna “La Pennicanza” di Fiorello con l’inseparabile Biggio, orari e quando inizia - La Pennicanza: su Rai Radio2 il ritorno del programma di Fiorello e Biggio, orario e quando inizia Dopo l’annuncio del ritorno lo scorso settembre, Fiorello e Biggio tornano a intrattenere il pubblico ... Da iodonna.it