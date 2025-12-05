Fiorella Mannoia in concerto alla Reggia di Caserta per Un’Estate da Belvedere

5 dic 2025

Fiorella Mannoia porta all’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere il suo tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante . 🔗 Leggi su 2anews.it

fiorella mannoia in concerto alla reggia di caserta per un8217estate da belvedere

© 2anews.it - Fiorella Mannoia in concerto alla Reggia di Caserta per “Un’Estate da Belvedere”

